Зеленский посетил передовые позиции на Донбассе. Вручил награды военным

Как рассказали в ОП, глава государства побывал на позициях, где чаще всего фиксируют нарушения режима прекращения огня.

"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и нашу землю бороните. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - сказал глава государства военным, находясь на передовой.

Зеленский также вручил украинским военным государственные награды.

Фото: Зеленский вручил военным награды (president.gov.ua)