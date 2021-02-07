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Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов. Такое поручение он дал государственному концерну "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому" совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова", - указано в сообщении.

Кабинету министров поручено разработать стимулы, чтобы "талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".

Напомним, ранее Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество. За соответствующий законопроект №3822 проголосовали 227 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Так, в рамках реформирования госконцерн может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкроборонпром
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