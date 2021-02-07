Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому" совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова", - указано в сообщении.

Кабинету министров поручено разработать стимулы, чтобы "талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир".