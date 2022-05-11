Зеленский поручил учредить премию Кравчука
Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука, о смерти которого стало известно 10 мая. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".
"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер", - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.
Как сообщалось, первый президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая. Кравчук продолжительно болел.