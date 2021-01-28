Зеленский поручил СНБО рассмотреть в феврале реформу "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский провел совещание по реформированию государственного концерна "Укроборонпром". Глава государства поручил Совету национальной безопасности и обороны в феврале рассмотреть вопрос реформирования концерна.

Об этом сообщает Офис президента.

На совещании глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев презентовал дорожную карту реформирования государственного концерна, а также доложил о первых результатах подготовки к созданию холдингов.

"Дожны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо внедрить современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", – подчеркнул президент.

Зеленский также поддержал идею увеличения доли предприятий госконцерна в государственном оборонном заказе на 2021 год.

Напомним, в этом году госконцерн "Укроборонпром" прекратит свое существование. В ходе реформирования на базе концерна будут созданы новые холдинговые компании по направлениям.

Больше о том, что будет с "Укроборонпромом", вы можете прочитать в материале РБК-Украина.