Зеленский поручил рассмотреть запрет фейерверков на время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ президента на соответствующую петицию.

В ответе говорится, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного положения провоцирует стресс и дискомфорт у украинцев, а также отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

Зеленский также поддержал идею урегулировать применение пиротехники во время военного положения на законодательном уровне. Он подчеркнул, что решение таких вопросов относится к сфере деятельности Национальной полиции.

"Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства и принять необходимые меры реагирования", - добавил президент.