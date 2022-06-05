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Зеленский поручил рассмотреть запрет фейерверков на время военного положения

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ президента на соответствующую петицию.

В ответе говорится, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного положения провоцирует стресс и дискомфорт у украинцев, а также отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

Зеленский также поддержал идею урегулировать применение пиротехники во время военного положения на законодательном уровне. Он подчеркнул, что решение таких вопросов относится к сфере деятельности Национальной полиции.

"Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства и принять необходимые меры реагирования", - добавил президент.

Напомним, на днях в Одессе вечером раздались взрывы во время воздушной тревоги. Как оказалось, нарушители устроили салют из фейерверков, что напугало местных жителей.

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