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Зеленский поручил отправить бригаду медиков в Италию

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:29
Зеленский поручил отправить бригаду медиков в Италию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Италия обратилась за помощью к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский для борьбы с коронавирусом в Италии поручил отправить бригаду медиков в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставили итальянской стороне такую ​​поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Напомним, ранее сообщалось, в Италии снижаются темпы заражения. На сегодня число больных составляет 105 тысяч 792 человек. Умерших при этом - 12 тыс. 428 человек.

До этого сообщалось, что Италия продлевает карантин из-за коронавируса до 12 апреля.

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