Зеленский поручил Кабмину усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии

Фото: человек в инвалидной коляске (freepik.com)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее письмо глава государства направил премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается в письме президента, люди с инвалидностью, в том числе дети, больше всего страдают от пандемии коронавируса. На сегодняшний день, по словам главы государства, эти лица имеют проблемы с доступом к медицинской помощи.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - цитирует содержание письма пресс-служба Зеленского.

Напомним, в сентябре Зеленский подписал закон о повышении надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства.

Кроме того, в апреле Кабинет министров назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Добавим, для людей с инвалидностью уже доступны 60% избирательных участков.