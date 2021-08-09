Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге, - опрос

Примерно равные позиции у Юрия Бойко (6,7%), Юлии Тимошенко (6,7%), Игоря Смешко (6,7%).

В то же время в партийном рейтинге лидерство держит "Слуга народа", за которую проголосовали бы 18,6% от всех опрошенных избирателей. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13,7%.

"ОПЗЖ" поддерживают 11,5%, партию "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%.

Исследование проводилось с 29 июля по 3 августа 2021 года методом телефонного опроса Сати. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения и разделения на области.

Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов.