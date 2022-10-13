Зеленський порівняв масові ракетні удари по Україні з нацистськими бомбардуваннями

Масові ракетні удари Росії по Україні схожі з нацистськими бомбардуваннями на початку Другої світової війни. Російські війська теж намагаються знищити головні інфраструктурні об'єкти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

"Це чистий нацизм з його сторони. 22 червня коли почалася війна (мова про Другу світову - ред.), коли Київ бомбили, якщо подивитися, де тоді літаки бомбили, було 20 чи 22 фосфорні бомби на Київську область. Бомбили тоді завод "Більшовик", аеродром, вокзал і електростанцію", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз Росія повторює злочини нацистської Німеччини та продовжує бити по інфраструктурі, де немає воєнних об'єктів.

"Куди Путін випустив 100 ракет два дні тому? По електростанціях, інфраструктурі. (Гітлерівці - ред.) ударили тоді по військовому училищу, а вони (росіяни - ред.) по університету. Це ж взагалі нічим не відрізняється", - підкреслив президент.