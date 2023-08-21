Зеленський попрямував до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан, - грецькі ЗМІ

За інформацією видання, зустріч увечері 21 серпня організована прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Очікується, що лідери країн Західних Балкан, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Лєн та голова Європейської ради Шарль Мішель зустрінуться у палаці Максимос, щоб обговорити розширення та європейське майбутнє регіону.

Влада Греції у відповідь на запит журналістів відмовилася спростувати або підтвердити новину про можливий приїзд президента Зеленського до Афін.

Візит Зеленського до Північної Європи

Нагадаємо, на вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.