UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський попрямував до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан, - грецькі ЗМІ

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Швеції, Данії та Нідерландів може прибути до Афін, де сьогодні відбудеться зустріч лідерів Західних Балкан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання То Віма.

За інформацією видання, зустріч увечері 21 серпня організована прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Очікується, що лідери країн Західних Балкан, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Лєн та голова Європейської ради Шарль Мішель зустрінуться у палаці Максимос, щоб обговорити розширення та європейське майбутнє регіону.

Влада Греції у відповідь на запит журналістів відмовилася спростувати або підтвердити новину про можливий приїзд президента Зеленського до Афін.

Візит Зеленського до Північної Європи

Нагадаємо, на вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГреція