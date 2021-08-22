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Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский в ходе разговора попросил Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.

Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.

"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", - президент Украины.

Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.

Также Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.

Кроме того, Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину с визитом.

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Владимир ЗеленскийКрымРеджеп Тайип Эрдоган