Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России

Зеленский в ходе разговора попросил Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.

Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.

"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", - президент Украины.

Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.

Также Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.

Кроме того, Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину с визитом.