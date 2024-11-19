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Зеленський попередив про зростання чисельності військ КНДР у Росії до 100 тисяч

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чисельність північнокорейських військ, розміщених на теритрії Росії, досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч жителів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", - заявив Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту.

Київ та його західні союзники заявляють, що Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня південнокорейське розвідувальне агентство заявило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти українських сил.

Цього місяця президент Росії Володимир Путін підписав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України.

За даними Bloomberg, такий крок неминучий, а військова підтримка у такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

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