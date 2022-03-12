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Зеленский о помощи Германии: мы передали перечень, она может сделать все

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Германии перечень вещей, которые она может сделать для украинцев. По его словам, если Берлин начнет идти по списку, то он сможет сделать все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для иностранных СМИ.

"Что может сделать Германия еще? Я думаю, что есть перечень того, что может сделать Германия, который мы передали. Если она будет идти по этому списку, она может сделать все", - заявил он.

Напомним, в феврале Украина направила письмо Германии, в котором подробно перечислено оборонное вооружение, которое Киев рассчитывает получить от Берлина.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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