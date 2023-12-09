Зеленський полетів в Аргентину після запрошення на інавгурацію нового президента

Зеленськой дорогою до Аргентини завітав до Кабо-Верде.

"Дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами", - повідомив він.

За словами президента, голос Кабо-Верде - це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.

"Я дякую премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру", - додав він.

Крім того, Зеленський поінформував Коррея-і-Сілві про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн зерна.

Також лідери двох країн приділили увагу й активізації відносин України з державами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Зеленський також запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.

Фото: президент Володимир Зеленський і премʼєр Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві (Telegram, president.gov.ua)

Інавгурація президента Аргентини

Наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг зірка TikTok та прихильник США Хав'єр Мілей. Він уже відверто заявляв, що підтримує Україну у війні з Росією. Також Мілей вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор.

Мілей уже встиг провести із Зеленським телефонну розмову. Український президент запросив його відвідати Україну.

Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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