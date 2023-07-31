Зеленський показав наслідки удару росіян по Кривому Рогу (відео)
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожі обстріли Херсона та Кривого Рогу. Він також оприлюднив відео наслідків чергового російського терору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
Зокрема, президент оприлюднив відео наслідків удару росіян по Кривому Рогу.
"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав Зеленський.
Він зазначив, що рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці події.
"Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - додав Зеленський.
Ракетна атака по Кривому Рогу
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти двома ракетами атакували місто Кривий Ріг. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, а інша - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.
Станом на 10:15 одна людина загинула, постраждали 10 осіб. Під завалами можуть бути люди. Рятувальна операція триває.
У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що ворог міг завдати удару балістичним озброєнням. Але закликають дочекатися висновків експертиз.
Обстріл Херсона
Також цього ранку армія РФ обстріляла центр Херсона з РСЗВ "Град". Під обстріл потрапили комунальники. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці.
Ще четверо його колег - поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії. Медики надають їм необхідну допомогу.
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