Зеленский показал последствия удара россиян по Кривому Рогу (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Херсона и Кривого Рога. Он также обнародовал видео последствий очередного российского террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

В частности, президент обнародовал видео последствий удара россиян по Кривому Рогу.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал Зеленский.

Он отметил, что спасатели и все необходимые службы работают на месте происшествия.

"Пытаемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", - добавил Зеленский.

Ракетная атака по Кривому Рогу

Напомним, что сегодня российские оккупанты двумя ракетами атаковали город Кривой Рог. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, а другая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

По состоянию на 10.15 один человек погиб, пострадали 10 человек. Под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что враг мог нанести удар баллистическим вооружением. Но призывают дождаться выводов экспертиз.

Обстрел Херсона

Также в это утро армия РФ обстреляла центр Херсона из РСЗО "Град". Под обстрел попали коммунальщики. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте.

Еще четверо его коллег - ранены. У них минно-взрывные травмы и контузии. Медики оказывают им необходимую помощь.

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