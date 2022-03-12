Зеленский о похищенном оккупантами мэре Мелитополя: он жив, но его пытают

"Они забрали мэра Мелитополя, есть видео, причем они этого даже не стесняются, - похитили. И сегодня 2 тысячи горожан вышли на улицу, несмотря на то, что город был оккупирован ВС РФ - горожане знали конкретно, показывали, где он находится! Его пытают за то, что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть. Им нужно видео! Мы такое только в кино видели", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что обращался и к трем европейским лидерам с просьбой позвонить Путину.

"Я позвонил трем лидерам (Эммануэлю Макрону, Олафу Шольцу и Анджею Дуде - ред.) и попросил позвонить тому человеку, который сидит в Москве... Я бы и сам позвонил, но она со мной не общается, - и проговорили: мэра надо отпустить", - добавил Зеленский.

Напомним, вчера в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.

Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

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