Зеленський поговорив із Трампом: про що домовилися

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - повідомив президент.

Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та "розвивати нашу співпрацю" між країнами.

"Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру", - додав глава держави.