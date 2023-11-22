Зеленський поговорив із новообраним президентом Аргентини та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 листопада, провів розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Зеленський привітав співрозмовника з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.
"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", - сказав Зеленський.
Президент України подякував Аргентині за гуманітарну допомогу нашій країні.
Президенти обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову.
Зеленський запросив Хав'єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації "формули миру", зокрема скерувати свого представника на наступну зустріч радників з питань національної безпеки та політичних радників.
Глава держави заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він запропонував президенту Аргентини долучитися до підготовки саміту Україна-Латинська Америка.
Володимир Зеленський також запросив Хав'єра Мілея відвідати нашу країну з візитом.
Нещодавно повідомлялось, що Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця із радикальними поглядами Хав'єра Мілея. Він обіцяє виправити економіку, що постраждала від тризначної інфляції, рецесії, що насувається, і бідності, що зростає.
Хто такий Хав'єр Мілей, що відомо про його позицію і як він висловлюється про російсько-українську війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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