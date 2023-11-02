ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський поговорив із головою Євроради і запросив його відвідати Україну

Четвер 02 листопада 2023 19:22
UA EN RU
Зеленський поговорив із головою Євроради і запросив його відвідати Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 листопада, провів розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем, привітав його з 30-річчям Маастрихтського договору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони зосередили діалог на майбутній зустрічі Європейської ради у грудні 2023 року та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій.

"Погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим. Запросив співрозмовника відвідати нашу країну", - додав президент.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Сьогодні стало відомо, що в листопаді очікується візит глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Україну. Він відбудеться напередодні оголошення результатів щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рада Європи Шарль Мишель
NEWS
Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше