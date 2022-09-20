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Зеленський поговорив з Ердоганом про безпекові питання

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 18:25
Зеленський поговорив з Ердоганом про безпекові питання Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 20 вересня, телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Подробиці розмови очільників двох держав - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як розповів Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань. Інших подробиць розмови український лідер не розкрив.

Про розмову очільників України та Туреччини пишуть і турецькі ЗМІ. Зокрема, агентство "Анадолу" зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць турецькі ЗМІ також поки не розкривають.

Зазначимо, цій розмові також передувало оголошення окупантів про проведення так званих "референдумів" про приєднання захоплених територій України до Росії. Як відомо, Ердоган не один раз закликав лідерів України та Росії до переговорів, а також звинувачував Захід в ескалації конфлікту.

Більше про наміри Росії приєднати захоплені території ви можете прочитати в матеріалі "Референдуми" окупантів. Навіщо це Путіну та як реагує Україна".

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