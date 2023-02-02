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Зеленський подякував спецслужбам за очищення влади та анонсував нові звільнення

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

У своєму зверненні гарант заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу з внутрішнім ворогом. Він звернувся із вдячністю до працівників Служби безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора.

"Я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще залучений в очищенні нашої держави. Нові кроки - будуть", - сказав Зеленський.

Детальніше про те, як у верхівці української влади проходять масштабні обшуки та звільнення можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масові відставки керівників ОВА. Зокрема, також було звільнено і керівника Сумської області Дмитра Живицького.

Крім того, нещодавно СБУ прийшла з обшуками до голови Сумської облради.

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