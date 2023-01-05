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Зеленський подякував Шольцу за батарею Patriot: це вирішальний внесок

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає від Німеччини батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Це допоможе перехоплювати російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Дякую за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot", - написав президент України.

Він також додав, що з урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить "вирішальний внесок" у перехоплення всіх російських ракет.

Нагадаємо, під час переговорів президента Сполучених Штатів Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом стало відомо, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder.

Нагадаємо, раніше в уряді Німеччини не підтримували ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

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