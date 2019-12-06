Зеленский подтвердил встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, двусторонние встречи будут у всех лидеров "нормандской четверки".

"Да, (планируется - ред.) все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех", - заявил Зеленский.

Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм в отношении выстраивания российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Отметим, ожидается, что разговор Зеленского и Путина будет неформальной и может длиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров нормандской четверки. На этой неделе в видеообращении президент Украины сообщил, что диалог с Россией необходим для прекращения конфликта на Донбассе.