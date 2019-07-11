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Зеленський підтвердив плани забрати у Кличка повноваження глави КМДА

Новини » Політика    11.07.2019 - 13:42
Зеленський підтвердив плани забрати у Кличка повноваження глави КМДА
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко дізнався про плани від самого Зеленського

Президент України Володимир Зеленський планує розділити повноваження мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації та призначити на посаду голови КМДА свою людину. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у відео-зверненні, розміщеному у Facebook.

Кличко повідомив, що зустріч із Зеленським відбулася 10 липня увечері. "Президент підтвердив-таки поділ, щоб була КМДА, його вертикаль, і що він збирається призначити туди свою людину", - сказав мер.

 

Друзі! Щодо політичних процесів, що планують запустити в столиці. Розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування. - Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань. До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович.

Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 11 липня 2019 р.

Як зазначив Кличко, розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування.

"Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань", - сказав він.

Кличко нагадав, що до таких методів, вдавався колись екс-президент Віктор Янукович.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський може змістити Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації і поставити керувати містом свою людину. Кличко в такому випадку залишиться мером, але втратить реальне управління над містом, ставши в столиці "церемоніальною фігурою". Кадрові рокіровки можуть відбутися вже після парламентських виборів.

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