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Зеленский подписал закон, требующий от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси (№ 1396-І).

Об этом говорится на сайте президента.

Проект закона был принят Верховной радой 15 апреля. Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

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Новости Украины Владимир Зеленскийэлектроэнергия из РФ