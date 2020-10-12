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Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

Киев, Понедельник 12 октября 2020 20:16
Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта". Документ направлен на поддержку и развитие сферы физической культуры и спорта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Законом предусматривается предоставление права на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона государственным и коммунальным спортивным клубам, детско-юношеским спортивным школам, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, центрам студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительным учреждениям, центрам физического здоровья населения, центрам физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, а также базам олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

Кроме того, документ согласовывает терминологию действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта с законом Украины "Об образовании", в частности термин "учебное заведение" заменен термином "учреждение образования".

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о независимости бюджетов территориальных общин.

Кроме того, президент подписал закон, которым переселенцы освобождают от уплаты туристического сбора.

Добавим, что Зеленский также подписал закон, которым разрешена продажа лекарств через интернет.

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