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Зеленський підписав закон про розвиток фізичної культури і спорту

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 20:16
Зеленський підписав закон про розвиток фізичної культури і спорту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту". Документ спрямований на підтримку та розвиток сфери фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно із законом, державні і комунальні спортивні клуби зможуть отримувати в оренду майно без проведення аукціону.

На такій же основі будуть надаватися майно та школам вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів, паралімпійської, дефлімпійської підготовки і т. д.

Крім того, документ узгоджує термінологію чинного законодавства у сфері фізичної культури і спорту з законом України "Про освіту", зокрема термін "навчальний заклад" замінений терміном "установа освіти".

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів територіальних громад.

Крім того, президент підписав закон, яким переселенці звільняють від сплати туристичного збору.

Додамо, що Зеленський також підписав закон, яким дозволено продаж ліків через інтернет.

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