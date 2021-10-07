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Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский подписал закон "о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Соответствующий документ приняла Рада 22 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр офиса главы государства.

В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Также, закон дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений.

Вместе с тем в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

То есть, граждане будут иметь право на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Владимир ЗеленскийОфис президента