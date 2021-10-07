Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Также, закон дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений.

Вместе с тем в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

То есть, граждане будут иметь право на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.