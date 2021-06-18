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Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 19:04
Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний Фото: Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины подписал закон, который будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства. Соответствующий закон № 1492-их Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно продления предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.

Закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от таможенных платежей самолетов, ввезенных украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.

В ОП пояснили, что в таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого оборудованного аппарата свыше 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

"При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год объем финансирования мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности о возобновлении полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей", - отметили в пресс-службе.

Для обеспечения выполнения поставленных в проекте закона задач Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с соответствующим письмом.

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