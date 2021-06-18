Зеленський підписав закон про підтримку українських авіакомпаній

Президент України підписав закон, який сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва. Відповідний закон № 1492-ІХ Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до розділу ХХI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва" № 1492-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній у період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва.

Закон продовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від митних платежів літаків, ввезених українськими авіакомпаніями за оперативним лізингом.

В ОП пояснили, що у такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

"При цьому, відповідно до закону, уряд має врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема щодо відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників", - зазначили в прес-службі.

Для забезпечення виконання поставлених у проекті закону завдань Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з відповідним листом.