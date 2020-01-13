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Зеленский подписал закон о "Пласте"

Новости » Политика     13.01.2020 - 17:44
Зеленский подписал закон о "Пласте"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений

Президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" со своими предложениями. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.

Зеленский подписал закон о &quot;Пласте&quot;

В частности, в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения", изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

Также документ предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Кроме того, определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

При этом центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Напомним, 17 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0976, за него проголосовали 316 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в начале октября депутаты направили на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 в профильный комитет. За это проголосовали 313 нардепов.

Добавим также, 4 сентября глава государства ветировал законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Так, Рада 8 созыва в конце мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект о господдержке "Пласта".

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