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Зеленский подписал закон об основах оказания населению культурных услуг: что он предлагает

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Украина, Пятница 28 мая 2021 21:49
Зеленский подписал закон об основах оказания населению культурных услуг: что он предлагает Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон 1432-ІХ, который определяет общие принципы предоставления населению культурных услуг. Народные депутаты одобрили этот документ на заседании 29 апреля 2021 года.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Документ будет способствовать культурному развитию регионов и сделает культурные мероприятия более доступными для граждан", - заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что подписанный президентом закон призван упростить доступ населения к культурным услугам, а также раскрыть экономический потенциал креативных индустрий. Эти принципы будут учитывать местные власти в своей деятельности.

"Документ предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учреждениями образования сферы культуры: художественными школами, лицеями колледжами, учреждениями высшего художественного образования", - добавили в ОП.

Закон также создает такое понятие как Центр культурных услуг, который должен заменить устаревшие дворцы культуры в населенных пунктах.

Напомним, в Раде также предлагают установить наказание за уничтожение культурного наследия. Нардепы хотят ввести штрафы до 8,5 млн гривен. Кроме того, предлагают наказывать нарушителей тюрьмой.

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