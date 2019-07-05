Зеленский подписал закон по профессиональному образованию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Как сообщается, уже с 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут оказывать профессиональное передвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

Кроме того, образование для взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни, учебные заведения получат новую систему государственного финансирования, а студенты смогут свободно выбирать форму обучения, в частности, будет больше возможностей для дуальной образования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8321-д "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопрос финансирования техникумов и колледжей.

Кроме того, в прошлом году году образовательный комитет Рады принял решение подготовить обращение к Кабинету министров Украины по поводу решения вопроса обеспечения финансирования в полном объеме техникумов и колледжей. Комитет также рекомендовал Кабинету министров разработать Стратегию развития профессионального предвысшего образования.