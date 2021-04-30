Зеленский подписал закон о новом механизме тарифов на коммунальные услуги

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отметил, что одно из важных положений этого закона - внедрение публичных договоров о поставках коммунальных услуг. Это позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое состояние и гарантировать качество услуг для потребителей.

О чем закон

Итак, с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Потребителям вернут средства, заложенные в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Доступ коммунальщиков в жилье

В тексте законопроекта к первому чтению доступ в жилье коммунальщикам хотели разрешить за любое нарушение договора.

Однако принятый ВР закон в итоге предоставил такое право исключительно представителям газового оператора.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилье, другой объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - говорится в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот закон предлагает устанавливать законодательством.