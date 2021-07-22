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Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев

Новина українською →
Киев, Четверг 22 июля 2021 11:22
Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев Фото: Зеленский подписал закон об изменениях в государственной поддержке аграриев (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям. Соответствующий документ 1 июля приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Так, закон № 1601-ИХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" предусматривает:

  • обеспечение финансовой стабильности производителям при неблагоприятных погодных условиях, содействие увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции;
  • увеличение ставки налога на доход по договорам страхования с/х продукции на 0,5% с целью последующего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции;
  • предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь;

Кроме этого, законом определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.

Отмечено, что размер частичного возмещения аграриям страховых платежей установлен на уровне до 60%.

В то же время указано, что конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности государственного бюджета.

Также документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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