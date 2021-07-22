Зеленський підписав закон про зміни у державній підтримці аграріїв
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення надання державної підтримки сільгоспвиробникам. Відповідний документ 1 липня ухвалила Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу глави держави.
Так, закон № 1601-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" передбачає:
- забезпечення фінансової стабільності виробників за несприятливих погодних умов, сприяння збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції;
- збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування с/г продукції на 0,5% з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування зазначеної продукції;
- надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їхньої продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога;
Крім цього, законом визначаються об’єкти страхування, страхові продукти, ризики та випадки страхування з державною підтримкою.
Зазначено, що розмір часткового відшкодування аграріям страхових платежів встановлено на рівні до 60%.
Водночас вказано, що конкретний розмір компенсації визначатиметься з огляду на можливості державного бюджету.
Також документ скасовує положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.