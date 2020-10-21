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В Украине утвердили стандарты безопасности и качества донорской крови

Киев, Среда 21 октября 2020 23:15
В Украине утвердили стандарты безопасности и качества донорской крови
Фото: донор крови (facebook.com DonorUA Ukraine)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ определяет основы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови.

Об этом сообщает Офис президента.

Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа к украинцам качественных и безопасных компонентов донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Напомним, в конце сентября Верховная рада приняла в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят штрафовать доноров крови за неправдивую информацию о состоянии здоровья.

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