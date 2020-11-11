ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский подписал указ о защите интересов жертв похищений

Киев, Среда 11 ноября 2020 20:10
Зеленский подписал указ о защите интересов жертв похищений
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших безвести при особых обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей". Он предполагает вовлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.

Об этом сообщает Офис президента.

План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших безвести при особых обстоятельствах, и функционирования единого реестра таких лиц.

Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мероприятий 30 августа. Подобные меры должны будут обеспечивать облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.

Также президент Владимир Зеленский на заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы предложил провести аудит всех внедренных в Украине реформ. По его мнению, это поможет разрешить конституционный кризис в Украине.

Добавим, недавно Зеленский предложил Раде принять его судебную реформу, но депутаты решили отправить документ на доработку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Владимир Зеленский

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь