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В Украине отменили дисциплинарные батальоны в ВСУ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене дисциплинарных батальонов в Вооруженных силах Украины. Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ подписал первый президент Леонид Кравчук в 1994 году.

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Новый указ №457/2020 обнародован на сайте Офиса президента.

Отмененный документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.

Ранее председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что украинская армия на 100% должно быть контрактной. А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано.

Также Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты.

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