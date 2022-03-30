Зеленский подписал указ о награждении 126 военнослужащих украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 126 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 34 из них – посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой видеообращение Зеленского.
"Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал несколько важных указов. Первый – о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам связь с вами", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Государственными наградами отмечены 12 человек, четверо – посмертно. Всего же награждено 126 солдат и офицеров украинской армии.
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