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Зеленский подписал стратегию коммуникации. Должна донести каждому ценность членства в НАТО

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Киев, Среда 11 августа 2021 16:33
Зеленский подписал стратегию коммуникации. Должна донести каждому ценность членства в НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Стратегия заключается в донесении каждому украинцу ценности вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и гражданами для донесении каждому украинцу содержания и практической ценности членства Украины в НАТО, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - пояснили в пресс-службе президента.

Стратегия предусматривает всестороннее информирование украинцев о государственной политике в направлении вступления Украины в НАТО. Информировать будут путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов, мониторинга и оценки выполнения годовых национальных программ.

Ожидается, что выполнение стратегии будет способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на членство в НАТО.

"Глава государства также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по воплощению утвержденной стратегии", - отметили в ОП.

Реализация стратегии будет проводиться в четыре этапа.

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