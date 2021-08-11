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Зеленський підписав стратегію комунікації. Має донести до кожного цінність членства в НАТО

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Київ, Середа 11 серпня 2021 16:33
Зеленський підписав стратегію комунікації. Має донести до кожного цінність членства в НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Стратегія полягає в донесенні до кожного українця цінності вступу України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в НАТО, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни", - пояснили в прес-службі президента.

Стратегія передбачає всебічне інформування українців про державну політику в напрямку вступу України до НАТО. Інформувати будуть шляхом включення цього питання до навчальних програм, залучення незалежних експертів, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм.

Очікується, що виконання стратегії сприятиме зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на членство в НАТО.

"Глава держави також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої стратегії", - наголосили в ОП.

Реалізація стратегії проводитиметься в чотири етапи.

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Володимир Зеленський НАТО
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