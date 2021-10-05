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Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке, в частности, оказались кандидаты в депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Кто оказался под санкциями:

  • 33 кандидата в депутаты Госдумы;
  • 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.

На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда до блокирования всех активов.

Санкции были наложены бессрочно.

Список санкций за российские выборы в Крыму и на Донбассе:

Напомним, эти санкции были приняты на заседании СНБО, которое состоялось 17 сентября. Тогда в СНБО говорили, что этот список будет дополняться.

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Владимир ЗеленскийГосударственная дума РФРоссийская ФедерацияСанкцииВыборы