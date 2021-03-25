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Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Эти санкции на прошлой неделе утвердил СНБО.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Санкции введены против следующих компаний:

  1. Гео коннект
  2. Глобал гео Инвест
  3. Транс сет гео
  4. Гео пост
  5. Гео вертикаль
  6. Гео таргент
  7. Надра прайд
  8. Гео форс ойл
  9. Гео Стенс
  10. Надра Вест групп
  11. Бест оил компани
  12. Надрапростир
  13. Инфо гео тренд
  14. Эджейн марко
  15. Эко газ альянс
  16. Эпивал энерджи
  17. Юнолит оил
  18. Профи нефт
  19. Бест гео тех

Согласно данным аналитической системы YouControl, как минимум 16 компаний, в отношении которых СНБО ввел санкции, имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Речь идет о законопроекте №3761.

Ранее Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСанкции
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