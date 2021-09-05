Зеленский поддержал украинских футболистов на отборе к ЧМ-2022

Президент Владимир Зеленский напомнил недовольным украинским болельщикам, что команду надо поддерживать, даже когда она играет неудачно. Он выступил против хейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента .

Твит опубликовал перед игрой украинской сборной с французами. Матч недавно завершился ничьей 1:1.

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть - это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!", - написал он.