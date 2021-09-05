UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский поддержал украинских футболистов на отборе к ЧМ-2022

Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский напомнил недовольным украинским болельщикам, что команду надо поддерживать, даже когда она играет неудачно. Он выступил против хейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Твит опубликовал перед игрой украинской сборной с французами. Матч недавно завершился ничьей 1:1.

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть - это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!", - написал он.

1 сентября украинские футболисты сыграли также вничью со сборной Казахстана. Игра проходила в рамках отбора к Чемпионату мира-2022. Украинская команда упустила победу в добавленное арбитром время после основной игры, чем вызвала разочарование у фанатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧМ-2022