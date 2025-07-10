Зеленський подав коаліції рішучих "неочікувані сигнали" щодо фінансування ЗСУ

Зустріч "коаліції рішучих"

У Римі в четвер, 10 липня, відбулася зустріч "коаліції рішучих". Учасники, зокрема, обговорювали можливість відправки іноземних військ в Україну.

Вперше в засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники США - спецпредставник по Україні Кіт Келлог, а також сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

Лідери підтвердили підтримку суверенітету України та засудили російське вторгнення як грубе порушення Статуту ООН. Вони високо оцінили готовність президента Володимира Зеленського до миру і нагадали, що з моменту згоди України на припинення вогню минуло чотири місяці, протягом яких РФ лише посилила атаки. За цей час загинуло понад 700 мирних українців, понад 3500 - поранено.

Коаліція домовилася про нові санкції проти російської військової економіки, включно з енергетичним і фінансовим секторами, експортом нафти і газу, "тіньовим флотом" і поставками з третіх країн, які задіяні у війні.

Лідери підтвердили, що Україна отримає щонайменше 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році. Пріоритет - системи ППО, дрони-перехоплювачі та посилення майбутніх Збройних сил України. Підтримка координуватиметься через Контактну групу, ініціативу НАТО NSATU та профільні коаліції.

Фінансову та економічну підтримку України пообіцяли продовжити. У 2026 році планується колективний бюджетний план для України. Також підтверджено готовність підтримувати розмінування Чорного моря і розглядати механізми, за якими РФ має компенсувати збитки, включно з використанням доходів від заморожених російських активів.

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