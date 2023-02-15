Зеленський про початок переговорів щодо вступу до ЄС цього року: немає жодних перешкод

Україна не має жодних перешкод, щоб уже цього року розпочати переговори про вступ до Європейського союзу.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде", - заявив він.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС. Тому що для кожної країни вони є різними.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року, проте не виключено, що рішення може тривати час.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс закликав Європарламент надати Україні європейське майбутнє.

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