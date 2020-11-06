Зеленский о плане по Донбассу: если бы не верили, то не делали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Донбассу уже передали в ОБСЕ. Он надеется, что план будет рассмотрен советниками "нормандской четверки" на встрече.

Об этом президент сообщил на брифинге в Луганской области.

По его словам, план будет рассмотрен на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

"Если бы мы не верили, то этого не делали. Мы представили его, также передали ОБСЕ. Мы идем в направлении минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Я считаю, что он будет рассмотрен на заседании трехсторонней контактной группы, но важнее, чтобы также этот план действий рассматривался 13 ноября советниками "нормандской четверки", - заявил он.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Кроме того, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.