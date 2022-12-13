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Зеленський про план швидкого відновлення України: включено понад 50 тисяч об'єктів

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 17:25
Зеленський про план швидкого відновлення України: включено понад 50 тисяч об'єктів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

План швидкого відновлення України охоплює щонайменше 11 областей та понад 50 тисяч об'єктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на конференції в Парижі.

"Загалом, бойові дії прямо торкнулися території 11 областей, обсяг нашого плану швидкого відновлення, який охоплює й інші регіони, - понад 50 тисяч об'єктів і понад 12 млрд євро", - зазначив президент України.

Раніше прем'єр-міністр України заявив, що країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 млрд доларів для проходження зими.

Крім того, уряд Німеччини обговорює з компанією Deutsche Bahn передачу Україні тепловозів для підтримки транспортної інфраструктури.

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Володимир Зеленський інфраструктура
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